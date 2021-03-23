الركادي يكافئ لاعبيه بعطلة

منح رشيد الركادي، مدرب أولمبيك اليوسفية، لاعبيه أربعة أيام عطلة، أول أمس (الخميس)، بعد الفوز خارج الميدان، على فتح الناظور.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المدرب فضل إراحة لاعبيه بعد قطع مسافة طويلة وسط الأسبوع من اليوسفية إلى الناظور، ونظرا لتوقف منافسات بطولة القسم الوطني هواة نهاية الأسبوع الجاري.

وتمكن الفريق اليوسفي من تحقيق فوز مهم خارج الميدان على حساب فتح الناظور، بهدف لصفر، أحرزه الهداف زهير نعيم، وهو الهدف الخامس له في الموسم الجاري.

وسيعود لاعبو الفريق الفوسفاطي إلى استئناف تداريبهم، بعد غد (الاثنين)، استعدادا لمواجهة هلال تراست، في أولى دورات الإياب.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة ودية، أو مباراتين، حسب إفادة مصدر من الطاقم التقني.

وحقق المدرب الجديد نتائج لا بأس بها في خمس مباريات تقلد فيها المهمة، إذ قاده إلى الفوز في ثلاث مباريات، أمام هلال الناظور وشباب المسيرة واتحاد تمارة، وتعادله في واحدة أمام شباب مريرت، علما أنه انهزم في مباراة واحدة أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي.

يشار إلى أن أولمبيك اليوسفية يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، جمعها من فوزه في ست مباريات وتعادله في أربع، وأحرز لاعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 17.

ح. ر (آسفي)