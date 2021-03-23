عشر سنوات لقاتل شاب بآسفي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة شاب في الثلاثينات من عمره، من أجل ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، ب10 سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم بتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 150 ألف درهم.

واستمعت هيأة الحكم للشاب الذي أفاد أنه لم يكن في نيته إزهاق روح الضحية، وأنه وجه للضحية طعنة، بعدما حاول الأخير الاعتداء عليه، إثر خلاف بسيط نشب بينهما، مضيفا أنه بعد أن وجه إليه الطعنة خرج الضحية لبضعة أمتار من المنزل الذي كانا يقضيان فيه سهرتهما وسقط أرضا، في حين خلد المتهم إلى النوم، إلى أن تم إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي.

واعتبرت النيابة العامة، أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، وأنه يتعين مؤاخذته والحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا، مضيفا أن تصريحات الضحية بأن نيته لم تنصرف للقتل مجرد ادعاء لا يستند على أساس، وما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية المترتبة عن الفعل الجرمي.

واعتبر دفاع المتهم أن موكله لم يتوفر له القصد الجنائي، وأن طعنه للضحية كان بدافع الدفاع عن النفس، مضيفا أن عدم ملاحقة الضحية للجاني تؤكد أن نيته لم تنصرف لإزهاق روحه غريمه، الذي وافاه الأجل المحتوم.

وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، انسحبت هيأة الحكم للمداولة، قبل أن تعود وتنطق حكمها في القضية، التي تفجرت خلال دجنبر الماضي، بعدما تم العثور على الضحية بين الحياة والموت على مشارف دوار أولاد الطاهر بجماعة خط أزكان، ليتم إشعار عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى المكان، وأجرت المعاينات الأولية على الضحية، قبل نقله إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بآسفي، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، في حين أكد تقرير التشريح الطبي، أن وفاة الضحية ناتجة عن نزيف داخلي حاد نتيجة الطعنة، التي تعرض لها الضحية.

م . ع (آسفي)