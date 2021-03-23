برشيد يواجه تطوان وآسفي

برمج يوسفية برشيد مباراتين وديتين، الأولى الأربعاء المقبل أمام المغرب التطواني، بالرباط، والثانية أمام أولمبيك آسفي في 27 مارس الجاري، بمراكش.

ويحرص المعد البدني عزيز كحيوش، بصفته مختصا في التغذية الرياضية، على فرض نظام غذائي متوازن على اللاعبين، لتدبير التوقف عن المنافسة شهرا.

واسترجع يوسفية برشيد لاعبه أسامة الشعيبي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام نهضة بركان، وعبد الصمد نياني، والأوغندي باتريس كادو.

ويحتل يوسفية برشيد الرتبة الرابعة ب 12 نقطة.

عبد العزيز خمال (برشيد)