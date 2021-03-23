نادال يصدم عشاقه

فاجأ الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثالث عالميا في ترتيب لاعبي التنس، بإعلانه الانسحاب من دورة ميامي الدولية، أولى دورات “الماسترز”، بسبب مشاكل بدنية، في وقت كان يعول عليه عشاقه لتعويض إخفاق بطولة أستراليا المفتوحة، التي فاز بها الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ونشر نادال رسالة على صفحته الرسمية ب”تويتر”، قال فيها إنه حزين لإعلان الخبر، وإنه تأكد فعلا من عدم قدرته على المشاركة في البطولة.

وينضاف غياب نادال إلى انسحاب السويسري رودجر فيدرر، العائد للملاعب أخيرا بعد إصابة غيبته سنة كاملة.

وواصل نادال في تدوينته، “يتوجب علي التعافي بشكل كلي، وأن أكون حاضرا بالملاعب الترابية في أوربا”، واعدا جمهوره بأن يكون جاهزا بعد دورة ميامي.