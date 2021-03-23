دي ماريا باق في باريس

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أخيرا، تمديد عقد الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لموسم آخر، مع إمكانية تمديده موسما إضافيا، إذا اتفق الطرفان.

واعتبر ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب سان جيرمان، أن دي ماريا، من أهم لاعبي الفريق، رغم بلوغه 33 عاما، وأنه يكون رباعيا ذهبيا مع البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويلعب دي ماريا مع باريس منذ 2015، إذ قدم من مانشستر يونايتد.

وتباشر إدارة سان جيرمان، تجديد عقود رباعي الهجوم، إذ استهلت الأمر مع دي ماريا، لتنطلق الآن صوب نيمار ومبابي وإيكاردي.

واعتبرت الصحافة الفرنسية، أن إدارة باريس اختارت بدء تجديد العقود باللاعب الذي أعطى موافقته، وهو دي ماريا، على أن تباشر المفاوضات مع إيكاردي، وبعدهما يأتي دور نيمار ومبابي.