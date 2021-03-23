عقوبات ضد المولودية الوجدية

أوقفت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الطيب عيساوي، طبيب مولودية وجدة ثلاث مباريات، واحدة موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد طنجة، بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

كما أوقفت اللجنة إدريس أوراوي، نائب رئيس مولودية وجدة ثلاث مباريات واحدة موقوفة التنفيذ، بعد قيامه بسلوك لا رياضي تجاه الحكم بعد نهاية المباراة ذاتها، مع تغريم فريقه مبلغ 2000 درهم، لحصول فريقه على ثلاثة إنذارات وحالتي طرد.

وتم توقيف إبراهيم نجم الدين لاعب الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب، وتغريم فريقه مبلغ 2000 درهم، لحصوله على ثلاثة إنذارات وطرد خلال المباراة.

كما غرمت اللجنة أولمبيك آسفي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على ستة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنهضة الزمامرة، بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، وتغريم المغرب التطواني مبلغ 2000 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

نور الدين الكرف