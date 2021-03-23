بنعلي يعود إلى البطولة من بركان

الفريق يحضر لآسفي بالبيضاء والكرمة يستعيد زايا والعروي

أعلن نهضة بركان لكرة القدم تعاقده مع المدرب بيدرو بنعلي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، خلفا لطارق السكتيوي.

وحسب بلاغ للفريق، فإن إدارة نهضة بركان ستعلن عن الطاقم التقني المساعد للمدرب بنعلي، في الأيام القليلة المقبلة.

وسبق لبيدرو بنعلي أن درب شباب الحسيمة والمغرب التطواني واتحاد طنجة.

وعاد نهضة بركان، الأربعاء الماضي، من الكامرون عبر طائرة خاصة، مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعته ب”كوتون سبور”، وانتهت بهزيمة نهضة بركان بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية لكأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف « .

وسيقيم الفريق بالبيضاء، من أجل الاستعداد لمباراة أولمبيك آسفي بعد غد (الأحد) في الثالثة ، ضمن الدورة العاشرة من البطولة.

وفي الجانب الآخر، أفاد مصدر من الطاقم الطبي بأولمبيك آسفي أن المدافع المهدي زايا، صار جاهزا من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة نهضة بركان.

ووفق المتحدث نفسه، فإن اللاعب شفي من الإصابة التي كان يعانيها، والتي تسببت في غيابه عن المباراتين السابقتين أمام الفتح ونهضة الزمامرة.

وتابع أن اللاعب تدرب بشكل عاد رفقة زملائه، وهو رهن إشارة الطاقم التقني قبل مباراة الغد.

وكشف المصدر أن المهاجم هشام العروي جاهز بدوره، للمشاركة في هذه المباراة بعد شفائه من الإصابة التي غيبته عن المباريات الأربع الماضية، ويتوقع أن يكون حاضرا ضمن اللائحة، التي سيتم استدعاؤها للمشاركة في المباراة، التي تنطلق في الثالثة.

وبرمج أمين كرمة، المدرب المؤقت، حصة تدريبية بملعب المسيرة الخضراء، أول أمس (الخميس)، شارك فيها جميع اللاعبين، بمن فيهم مجموعة من لاعبي فئة الأمل.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة) وحسن الرفيق (آسفي)