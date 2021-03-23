أعضاء “الهاكا” في زيارات ميدانية للإذاعات

زار أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري استوديوهات “مدينة إفم” في مكناس، وعقدوا لقاء بالطاقم الإداري والصحافي والتقني للإذاعة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية للهيأة.

كما نظمت الهيأة العليا، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، زيارة إلى محطات البث الإذاعي والتلفزي الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية.

وتندرج هذه الزيارات الميدانية ضمن الإطار العام للتفاعل المستمر بين هيأة التقنين والقطب العمومي للسمعي البصري لتجويد الخدمة المقدمة للمواطن مستخدم وسائل الإعلام، وانطلقت من الداخلة لتشمل عدة جهات أخرى. وشكلت مناسبة لأعضاء المجلس الأعلى لزيارة عدد من مواقع البث والإنتاج الإذاعي، وكذا تجهيزات الهيأة العليا الخاصة بالتقاط وتسجيل إشارات بث الإذاعات الجهوية.

كما يهدف هذا البرنامج إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل المتعهد العمومي التاريخي والفاعل الأساسي للمشهد السمعي البصري الوطني في مجال تطوير وتعميم التلفزة الرقمية الأرضية وتغطية قنوات وإذاعات الخدمة العمومية.

خ. ع