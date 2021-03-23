هاندانوفيتش يثير المخاوف

أعلن إنتر ميلان إصابة الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش، قائده وحارس مرماه، بفيروس كورونا.

وأوضح إنتر في بلاغ رسمي، أنه تم اكتشاف إصابة هاندانوفيتش بعد الاختبار الذي تم إجراؤه للاعبين، ليخضع اللاعب للحجر الصحي بمنزله.

ورغم تطمينات الفريق، فإن عشاق حارس إنتر، انكبوا على بعث رسائل له في صفحته الرسمية في “إنستغرام”، متمنين له الشفاء العاجل، وطالبوه بالتواصل من أجل طمأنة محبيه، وجماهير إنتر ميلان.

ويخشى إنتر انتشار الفيروس في صفوفه مجددا، بعد إعلانه إصابة دامبروزيو قبل أيام بكورونا، على أن يجري كل اللاعبين فحوصات جديدة إضافية.

وانتشر الفيروس مجددا في إيطاليا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى فرض حجر صحي جديد.