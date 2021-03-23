أغويرو في طريقه لبرشلونة

بات الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، أقرب من أي وقت مضى لبرشلونة، بعدما وقع عقدا مبدئيا مع الفريق الكاتالوني، حسب صحيفة «أس».

وأوضحت الصحيفة أن أغويرو، الذي رفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وافق على الانتقال لبرشلونة، وسيكون أول صفقة يعقدها خوان لابورتا الرئيس الجديد للفريق الكاتالوني.

وعانى أغويرو بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة، غيبته عن مباريات كثيرة لمانشستر سيتي، قبل أن يعود أخيرا للملاعب.

ويلعب أغويرو مع مانشستر سيتي منذ 2011، فيما لعب في السابق لأتلتيكو مدريد وإندبندنت الأرجنتيني، الذي تلقى فيه تكوينه.