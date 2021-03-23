الحزن يخيم على الملاكمة

خيم الحزن على عالم الملاكمة، بعدما توفي أسطورة الوزن المتوسط، الأمريكي مارفن هاغلر، عن 66 سنة، أخيرا.

وأكدت عائلة الملاكم الأمريكي وفاته، إذ انتشرت صوره في مواقع التواصل، علما أنه هيمن على الوزن المتوسط من 1980 إلى 1987، ليطلق عليه اسم “مارفيلوس مارفن”. واستهل هاغلر مساره في الحلبات في 1973، إذ خاض عددا من المباريات التاريخية، قبل أن ينهي مسيرته في 1987، مسجلا 62 فوزا بينها 52 بالضربة القاضية، فيما انهزم ثلاث مرات وتعادل مرتين.

وتطرقت القنوات الأمريكية لمسيرة هاغلر في الأيام الأخيرة، وخاصة للنزال الشهير الذي جمعه بتوماس هيتمان في 1985 بلاس فيغاس، والذي اعتبر من أشهر نزالات الملاكمة العالمية.

ونال هاغلر لقب المجلس العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط في 1980، فيما فاز باللقب الأول الذي منحه الاتحاد الدولي للملاكمة في 1983.