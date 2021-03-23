الأقصر السينمائي يهدي دورته لروح الصايل

تكريم الراحل وعدد كبير من رواد السينما العربية والإفريقية

يهدي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته العاشرة لأرواح خمسة سينمائيين راحلين، لكل منهم مسيرته المشرفة في السينما المصرية والعربية والإفريقية.

ويطلق المهرجان دورته باسم الراحلة مديحة يسري، ويخصص لها كتابا بعنوان “سمراء النيل” يكتبه محمد مستجاب، كما يخصص لها ندوة خلال فعاليات المهرجان بحضور النجوم الذين عاصروها.

ويهدي المهرجان دورته المقبلة لروح الكاتب الراحل وحيد حامد، والمنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما تهدى الدورة لروح السينمائي المغربي نور الدين الصايل، وأيضا الفنان المصري الكبير محمود المليجي ويخصص له ملف خاص من ضمن نشرات المهرجان عن أعماله وأهم المحطات السينمائية في مشواره.

وبالإضافة لهؤلاء يكرم المهرجان أيضا اسم الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق، وهو من المكرمين ضمن برنامج تكريم السينما السودانية .

ويرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية شرفيا الممثل المصري محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين المصرية. و أعلن المهرجان، في وقت سابق، عن تكريم الفنانة هند صبري، والمخرج علي عبد الخالق، والفنان سمير صبري والنجم محيي إسماعيل. ويعتبر مهرجان الأقصر أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين . وكانت فكرة المهرجان ‏للكاتب سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، بسبب الغياب التام للفيلم الإفريفي في مصر، بالإضافة إلى افتقار محافظة الأقصر إلى أي ‏أنشطة ثقافية وفنية على مدار السنة.

وتشرف على المهرجان ‏ مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، والتي تعتبر مؤسسة غير هادفة للربح، إذ بدأ‏ العمل على المهرجان اعتبارا من منتصف 2010 وظهرت ثمرة ‏أعمالهم في العدد الضخم للمشاركات في الدورتين الأولى والثانية.

وتشمل أنشطة المهرجان تنظيم أوراش فنية لمساعدة الفنانين الموهوبين والكتاب وصقل مهاراتهم، ‏وتوفير أماكن للعروض الفنية (مسرح وسينما وفنون تشكيلية وندوات فنية) إلى جانب مكتبة كبيرة تحتوي ‏العديد من المراجع الفنية الهامة، والعمل على نشر وتنمية العروض المسرحية والسينمائية، والإعداد لإنتاج العروض المسرحية والأفلام السينمائية، وإقامة معاهد خاصة وكليات أو مدارس فنية، ودعم وتوثيق حركة الفنون المستقلة وفنانيها مع توفير الحماية اللازمة لهم أمام مخاطر العمل الفني، ونشر مواد تخدم أهداف المؤسسة، سواء مطبوعة أو باستخدام الأنترنت.

خالد العطاوي