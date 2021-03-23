تأخر تصوير “الطاكسي العزيزة”

أكدت مصادر “الصباح” أن تصوير سيتكوم “الطاكسي العزيزة” من إنتاج القناة الثانية، سيتواصل إلى غاية رمضان المقبل، مؤكدة أن سبب التأخر يرجع إلى تصوير الشركة المنفذة للإنتاج مجموعة من الأعمال التلفزيونية في الآن نفسه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيتكوم “الطاكسي العزيزة” يعرف مشاركة مجموعة من الممثلين الذين منهم من يلتزم بتصوير أعمال أخرى، الأمر الذي يساهم في تأخر تصوير مشاهد العمل.

وتوقعت المصادر ذاتها أنه لا يمكن الانتهاء من تصوير السيتكوم قبل حلول رمضان، احتراما للمشاهدين الذين اعتادوا تقديم أعمال في مستوى تطلعاتهم.

وتشارك في بطولة سيتكوم “الطاكسي العزيزة”، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، ثلة من الممثلين من بينهم محمد الخياري ومحمد الكامة وسكينة درابيل، التي تجسد دور سائقة سيارة أجرة.

يشار إلى أن سيتكوم “الطاكسي العزيزة”، الذي سيعرض على القناة الثانية رمضان المقبل، سيعرف انضمام الممثل محمد الخلفي، إذ سيعود ليطل على المشاهدين بعد غيابه عن الساحة الفنية سنوات طويلة، بسبب المرض، وغياب فرص العمل.

أمينة كندي