“سير فحالك” تزلزل الداخلة

نجحت الهواتف التي تحركت بين الرباط والداخلة، مساء الجمعة الماضي، في إطفاء جزء من الحرائق التي اندلعت بمقر الجهة، بين الوالي، وأحد كبار المنتخبين المنتمي إلى قبيلة معروفة، ويترأس جماعة ترابية باسم الحركة الشعبية.

وعلمت “الصباح” أن مساعي “الخير” أنهت الخلاف بين لامين بنعمر، والي جهة الداخلة-وادي الذهب، والمامي رمضان، رئيس جماعة ميجك، صباح أول أمس (السبت)، بعد ظهور الطرفين يتبادلان حديثا وديا هادئا، محا، مؤقتا، صورة “الدفيع” التي تعرض لها الرئيس الحركي، على هامش اجتماع رسمي، وأمام أنظار زميله في الحزب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تعرض رمضان للدفع من قبل والي جهة الداخلة، بعيد الانتهاء من الاجتماع، الذي حضره الوزير في قاعة العروض التابعة للكتابة العامة للولاية.

وحسب الفيديو، فإن رئيس جماعة ميجك طلب الكلمة من أجل مداخلة، خلال الاجتماع، إذ لم تعط له الفرصة، وبعد انتهاء والي الجهة، تدخل المامي وقال إنه “يجب على الوزير الاستماع إلى مشاكل التعليم في المنطقة”، ورد عليه الوالي بأنه “لا توجد مداخلات في هذا اللقاء”، قبل أن يخبره الكاتب العام للولاية بأن هذا الأخير يريده، ما دفعه إلى مخاطبة الوزير، فقال “أنت دارتك الدولة، وخاصك تسمع المطالب”، ما أثار حفيظة الوالي، الذي دفعه أمام أنظار الجميع، وقال له “سير فحالك بعد عليا”.

وتدخلت فعاليات قبلية وجمعوية محلية، لطي الخلاف بين رئيس الجماعة ووالي الجهة، خاصة أن العلاقة بين الطرفين كانت طبيعية وعادية حسب اعترافات رئيس الجماعة نفسه، لكن انتشار مقاطع فيديو حول الصراع بين الطرفين تحت أنظار أمزازي، أجج من الوضع، في وقت التزمت وزارة الداخلية الصمت، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي إلى حد الآن، كما فضل المكتب السياسي للحركة الشعبية التزام سياسة “الفم المغلق”، نظرا لحساسية الموقف في منطقة بالغة الحساسية سياسيا وقبليا أيضا.

وعلق عبد المجيد بلغزال، المستشار في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأحد العارفين بملفات الأقاليم الجنوبية، على الحادث، مؤكدا أن سلوك الوالي الذي لقي إدانة واسعة، سرعان ما تدوول عبر منصات بوليساريو، التي وجدت في هذا التصرف مادة دسمة لنشر دعاية مسمومة تحذر الصحراويين الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب خيار الوحدة، بأن مصيرهم “سيكون مزيدا من الإهانة والإهمال” بمجرد تمكن المغرب من حسم النزاع.

وقال بلغزال إن سلوك الوالي يفترض تحركا استعجاليا من وزارة الداخلية، مواصلا “قد تتحرك الهواتف والإرادات الحسنة، مدفوعة بقيم القبيلة، أو بحسابات الربح والخسارة، لكن ما جرى غير مقبول وغير مبرر، سيما أنه غير معزول عن نسق في التدبير تشهده جهة الداخلة مند تعيين هذا الوالي”.

يوسف الساكت