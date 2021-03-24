إدانة متهم بالسرقة

خفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي في حق متهم بالسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة وتعدد الجناة وترويج المخدرات، (خفضت) الحكم من 12 سنة إلى 4 سنوات حبسا نافذا.

وسبق للضابطة القضائية إيقاف متهمين على ذمة القضية ذاتها وأحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة نفسها وتمت إدانتهم، فيما ظل المتهم في حالة فرار وحررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

واستمعت الضابطة نفسها له حول المنسوب إليه، لكنه نفى كل ما ورد في شأن السرقة الموصوفة، واعترف بأنه في ظل الضائقة المالية التي كان يعانيها، عمد إلى استئناف نشاطه المرتبط بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وأضاف المتهم أنه كان يتزود كل أسبوع، من الملقب ب»ولد الموظف»، كيلوغراما واحدا من الشيرا و100 قرص مهلوس ويعيد بيعها بالتقسيط محققا ربحا مهما.

وعرضت عليه تصريحات الضحايا، فأنكر ونفى تعريضهم للاعتداء والسرقة الموصوفة، وصرح أحدهم للشرطة القضائية، أن السيارة، التي كان يستعملها المتهم رفقة مشاركيه في السرقات، توجد بها ضربة من حجرة في الواجهة الخلفية وهي بادية للعيان. وحرصت الضابطة نفسها على إجراء مواجهة قانونية بين المتهم والضحايا، فتشبث كل واحد بتصريحاته، وتم حجز السيارة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)