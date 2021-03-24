عموتة يعيد أوناجم للمنتخب المحلي

معسكر المحليين ينطلق غدا و»فيفا» يصادق على كأس العرب

أعاد الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، محمد أوناجم، مهاجم الوداد الرياضي، إلى صفوف المحليين، بعدما وجه الدعوة إليه للمشاركة في المعسكر التدريبي بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، بداية من غد (الثلاثاء)، وإلى غاية 29 مارس الجاري.

ويعد هذا المعسكر التدريبي، الأول من نوعه منذ تتويج المنتخب المحلي بلقب بطولة إفريقيا للمحليين، في 7 فبراير الماضي بالكامرون، بعد الفوز على مالي بهدفين لصفر في المباراة النهائية.

وضمت اللائحة علاء الدين أجراي، هداف المغرب الفاسي، لأول مرة إلى المنتخب، بعد تألقه في المباريات الأخيرة، إلى جانب زميله إسماعيل بنقطيب، وحاتم الوهابي من اتحاد طنجة، فيما أبعد لاعبون مثل محمد علي بامعمر والحارس زهير العروبي وإبراهيم البحراوي.

وتتكون اللائحة النهائية من محمد أمسيف من الفتح، وهشام المجهد وحاتم الوهابي من اتحاد طنجة، وأيوب لكرد ورضا أسليم من الجيش الملكي، وحمزة الركراكي وعبد الكريم باعدي من نهضة بركان، وعمر بوطيب وعمر العرجون ومحمد زريدة وعبد الإله الحافظي وزكرياء الوردي من الرجاء، وأيوب العملود ووليد الكرتي ومحمد أوناجم من الوداد، وسفيان بوفتيني ويوسف الفحلي من حسنية أكادير، وجمال حركاس وآدم النفاتي وإسماعيل خافي من مولودية وجدة، ووليد الصبار من أولمبيك آسفي، وعبد المنعم بوطويل وسيف الدين بوهرة من شباب المحمدية، وإسماعيل بنقطيب وعلاء الدين أجراي من المغرب الفاسي، وحمزة الموساوي من المغرب التطواني.

من جهة ثانية، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأس العرب المزمع تنظيمه بقطر في دجنبر المقبل، بطولة رسمية، على غرار باقي البطولات القارية.

وأعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة الماضي، في مؤتمر صحافي، أن مجلس “فيفا” صادق على بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام لأول مرة في دجنبر المقبل في قطر.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الاتحاد القطري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، على تنظيم بطولة كأس العرب، التي ستعرف مشاركة 22 منتخبا.

نور الدين الكرف وعيسى الكامحي