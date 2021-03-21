برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان امحند اليحياوي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان امحند اليحياوي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا ببالغ التأثر بالنبإ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله، الفنان والشاعر المرحوم امحند اليحياوي، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة الفقيد الفنية الوطنية، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في رحيل هذا الفنان المبدع، الذي يعد رائدا متميزا من رواد الموسيقى والشعر الأمازيغي في المغرب”.

وأضاف جلالته “فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه و لوطنه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا”.