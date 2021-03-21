بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,14 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الأورو بنسبة 0,14 في المائة، وبـ 0,20 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 12 مارس الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 307,2 ملايير درهم، بانخفاض قدره 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24,2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 71,3 مليار درهم، منها 26,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 26,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 مارس الجاري (تاريخ الاستحقاق 18 مارس).