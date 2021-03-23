المصالحة تنتصر داخل “البام”

وهبي يستقبل رموز تيار الشرعية ويطوي صفحة الخلافات

في تطور مفاجئ، عادت المياه إلى مجاريها داخل “البام” بين جناحي حكيم بنشماش، الأمين العام السابق، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي، ليتم طي صفحات من الصراع بين تيارين، وصلت في بعض الأحيان إلى تجميد واستقالات بين أطر قيادية وبرلمانيين ومسؤولين في الجهات والأقاليم.

ولم تمض أيام معدودة على النداء الذي وجهه حكيم بنشماش، من أجل توحيد الصفوف، وممارسة النقد الذاتي البناء، حتى فتح وهبي ذراعيه لاحتضان فرسان تيار “الشرعية” الغاضب من تداعيات مؤتمر الجديدة، وفتح صفحة جديدة تتجه نحو المستقبل، وإنهاء القطيعة التي وضعت عشرات الأطر خارج “البام”، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية حاسمة.

وقالت مصادر من داخل البام” إن اللقاء المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، بين وهبي وبنشماش، إلى جانب محمد الحموتي والعربي المحارشي، وجمال شيشاوي، وعبد المطلب أعميار، وحسن التايقي وفريد أمغار، يمكن اعتباره محطة فاصلة أنهت وجود ما سمي، في وقت سابق، تياري الشرعية والمستقبل، وبات الجميع مقتنعا بالعمل في إطار واحد، وعيا بالتحديات التي تفرضها المرحلة، واقتناعا بأن “البام” مازال قادرا على لعب دور حاسم واحتلال مواقع متقدمة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.

وبرأي العديد من أعضاء الحزب، فإن المصالحة داخل “البام” لم تكن لتقع، لولا استعادة صحوة “الضمائر الحية” التي كان لها دور في إطلاق مشروع الحزب، قبل عشر سنوات، وحشدت له من الكفاءات والأطر ما أهله ليكون القوة السياسية الثانية، والتي نبهت إلى ضرورة وقف “حروب التصفية” التي تستهدف إضعاف الحزب، والتوجه إلى المستقبل. وتعليقا على اللقاء، أكد أحد أطر “البام”، أنه يعكس اقتناع الجميع بضرورة طي صفحة الماضي، وتأجيل الخلافات وتركيز الجهود على رفع التحدي، الذي تطرحه الاستحقاقات المقبلة، قائلا “إننا نختلف بحماسة الديمقراطيين، ونتحد أمام التحديات بشجاعة الوطنيين”.

وأوضح العضو ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحزب بعد عشر سنوات من الحضور السياسي، طبيعي أن يعرف توترات وخلافات، إلا أن وعي مناضليه وحرصهم الجماعي على الوحدة، قادران على تحويل تلك الخلافات إلى ولادة جديدة للحزب، في اتجاه أكثر قوة وتماسكا.

ويبدو أن هذه الروح، هي التي خيمت على اللقاء بين وهبي وبنشماش، والذي تم خلاله تدارس الخطوات المستقبلية الكفيلة بتعزيز وحدة الحزب، ودعم تطوره، ما جعل الأطراف الحاضرة تؤكد أنه انعقد في أجواء إيجابية، تعكس الرغبة الجماعية في تدشين أفق وحدوي يسهم في توهج الحزب، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأكد وهبي للمناسبة استعداده الدائم لفتح المجال لكل المناضلين وأبناء “البام”، للإسهام في تطوره، مضيفا أن الحزب سيظل فاتحا بابه لكل طاقاته وقدراته، لكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه كاملة، ويواصل مساره النضالي بروح وحدوية بناءة.

وطلب وهبي من الجميع العمل على توحيد الجهود والتعبئة الجماعية من أجل تعزيز جاهزية الحزب، مع ما يتطلبه ذلك من تركيز على القضايا الجوهرية وذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى تفاعله الإيجابي مع رسائل التوجه نحو المستقبل وطي خلافات الماضي، التي وردت في نداء بنشماش.

كما جدد الحاضرون تشبثهم بالمشروع السياسي والقانوني والمؤسساتي للحزب الرامي إلى فعل سياسي مسؤول، قادر على المساهمة في توطيد دعائم الاختيار الديمقراطي الحداثي، وصون المكتسبات المنجزة، والعمل سويا من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي والتنموي والتحديث المجتمعي.

برحو بوزياني