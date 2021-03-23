إدانة متهم بالتهجير لفرنسا

صادرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، لفائدة الخزينة العامة، كفالة تسريح أربعيني مدان غيابيا في ملف تهجير شباب لفرنسا، بعد فصل ملفه عن ذاك لزميله بعد إيقافهما، بناء على أبحاث فتحتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شكاية قنصلية فرنسا بفاس، بعد اكتشاف وثائق مزورة في حوزة مرشحين للهجرة.

وثبتت عقوبة المتهم المتخلف عن كل جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، لأجل «تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد والاتفاق في إطار عصابة، وبمقابل والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها».

وناقشت الغرفة صباح الأربعاء الماضي ملف المتهم «ص. س» في ثالث جلسة بعد استنفاذ إجراء المسطرة الغيابية وإذاعتها، الذي لجأت إليه المحكمة لغيابه وتعذر تبليغه بالطرق القانونية المعتادة، عكس زميله المفصول ملفه عنه والمدان ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة للتهم ذاتها.

حميد الأبيض (فاس)