مزارعو “الكيف” يسطون على الغابات

محكمة الحسيمة تدين 50 منهم وجمعيات تحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

اشتد سعار مزارعين وبارونات المخدرات، لتوسيع مساحات زراعة القنب الهندي على حساب التوازن البيئي في إقليمي شفشاون والحسيمة، وهو ما تصدت له الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة 50 فلاحا متهمين بقطع أشجار الغابة من أجل زراعة نبتة «الكيف».

وقال مصدر «الصباح»، إن فلاحين سطوا على الغابات المجاورة في إقليمي شفشاون والحسيمة، سيما بضواحي كتامة، واجتثوا أشجار الغابات لتوسيع مساحات زراعة القنب الهندي، خاصة غابات الأرز والبلوط، واصفا الأمر بـ «الكارثة»، فعدد من المناطق الغابوية اختفت منها الأشجار منذ سنوات، رغم نداءات جمعيات محلية دقت ناقوس الخطر في دواوير تابعة للحسيمة، مثل «أسكا»، و»زكار»، موضحا، في الوقت نفسه، أن عملية اجتثاث الغابة تتم بمناشير كهربائية، ما يقضي على الأشجار نهائيا.

وحكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت على 50 فلاحا متهمين بقطع أشجار الغابة من أجل زراعة نبتة القنب الهندي، بذعائر وصلت قيمتها إلى 70 ألف درهم، بناء على محاضر أنجزها موظفو مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر، وأحيلت على النيابة العامة المختصة، التي تابعتهم بتهم «قطع أشجار الغابة والحرث والتعشيب داخل الملك الغابوي بدون رخصة».

ويتحدر المدانون من الجماعات المنتمية لدائرتي كتامة وتاركيست، خاصة المناطق المعروفة بزراعة نبتة القنب الهندي، إذ يلجأ بعض الفلاحين إلى الترامي على الملك الغابوي، وقطع الأشجار من أجل زراعة النبتة المحظورة.

وذكر مصدر «الصباح» أن فلاحين، بتشجيع من بارونات المخدرات أحيانا، يتنافسون في مارس، الذي يعرف انطلاق زراعة بذور «الكيف»، في السطو على الغابات لاجتثاث أشجارها، بل حتى الذين تسند إليهم صفقات قطع هذه الأشجار بشكل قانوني، لا يحترمون في كثير من الحالات ما تنص عليه الاتفاقات المبرمة.

وحذر المصدر نفسه من تداعيات اختفاء الغابات، ومنها حدوث انجراف للتربة والانهيارات الصخرية، التي تسجل في المنطقة، ما تكشف عنه حوادث السير بالمنطقة، بسبب انهيار الصخور،إضافة إلى أن عددا من الحيوانات اختفت من المنطقة.

وترى بعض الجمعيات أن العقوبات التي يتضمنها القانون تبقى غير رادعة، إذ تقتصر في أغلب الأحيان على أداء غرامات مالية، علما أن إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، دأبت على تحرير محاضر في حق المترامين على الملك الغابوي. ولم يستبعد المصدر نفسه ارتفاع استهداف الغابة، مع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي صادقت عليه الحكومة، فالرغبة في «الاغتناء والحصول على محصول كبير» أصبحت هاجس بعض الفلاحين وكبار المزارعين.

خالد العطاوي