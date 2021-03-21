إصابة 17 عاملا في حادثة سير

استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، 17 جريحا أصيبوا في حادثة سير مروعة وقعت، الاثنين الماضي، داخل المدار الحضري للمدينة، بين سيارة لنقل العمال تابعة لإحدى الشركات المحلية وشاحنة من الحجم الكبير.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الحادث، وقع نتيجة اصطدام قوي بين السيارة والشاحنة، اللتين كانتا تسيران على الطريق الدائري بالقرب من سوق الجملة الجديد بمنطقة العوامة، ما أسفر عن إصابة 17عاملا، أغلبهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة ورضوض بمختلفة أنحاء الجسم، 6 منهم حالتهم خطيرة، ليتم وضعهم تحت العناية المركزة، فيما غادر الباقون المستشفى بعد أن تلقوا الإسعافات الضرورية واستقرت حالتهم الصحية.

وتفيد التحريات الأولية، التي قامت بها عناصر الشرطة فور التحاقها بمكان الحادث، أن أسباب الواقعة تعود إلى عدم قدرة سائق حافلة العمال على التحكم في زمام مركوبه لعدم احترامه لعلامات التشوير و إشارات التخفيف من السرعة، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وفتحت المصالح الأمنية المكلفة بحوادث السير، تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، والاستماع إلى السائقين والمصابين وبعض الشهود حول الظروف والملابسات، التي أدت إلى وقوع الحادث، قبل عرض القضية على أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

المختار الرمشي (طنجة)