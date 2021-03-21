اعتقال سارق عشيقين بفاس

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، رهن الحراسة النظرية شابا عمره 19 سنة يقطن بحي بمقاطعة زواغة، لتورطه في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، رفقة 3 شباب آخرين جار البحث عنهم بعد تشخيص هوياتهم.

وحسب مصادر “الصباح”، أوقف المتهم الثلاثاء الماضي، بناء على أبحاث وتحريات ميدانية باشرتها المصلحة بعد تداول شريط فيديو يوثق هجوم المتهمين الأربعة، على شاب وصديقته كانا جالسين في حديقة عمومية قريبة من شارع محمد السادس، واعتدائهم عليهما وسرقة أغراضهما.

وفتحت المصلحة بحثا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب). واعتمدت عليه في تشخيص هوية الشباب الأربعة الذين فروا من الحديقة بعد سرقتهما واعتدائهما على الضحيتين اللتين حددت هويتيهما وحصلت على شكاية من طرفهما حول الاعتداء الذي تعرضا إليه.

وكان العشيقان جالسين على كرسي بالحديقة، قبل حضور المتهمين وإشهارهم أسلحة بيضاء في وجهيهما بمجرد مقابلتهما، ليشرعوا في سرقة الشاب وضربه وتعنيفه، في وقت تكلف أحدهم بإحكام قبضته على الفتاة، قبل أن يفروا بعد صراخ مصورة الفيديو.

حميد الأبيض (فاس)