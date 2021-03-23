النصيري مطلوب في إنجلترا

تتابع فرق إنجليزية كثيرة، الدولي المغربي يوسف النصيري، لاعب إشبيلية، بعد تألقه في مباريات الفريق الإسباني، إذ سجل 15 هدفا في الدوري الإسباني “الليغا”.

وحسب الصحف الإنجليزية، فإن ويست هام وساوثهامبتون يراقبان النصيري، الذي يقدم موسما رائعا رفقة إشبيلية، بل إن ويست هام اتصل بمسؤولي الفريق الأندلسي، للاستفسار عن وضعية اللاعب، ومن المنتظر أن يقدم عرضا الصيف المقبل.

وتطرقت بعض المنابر الإعلامية الإسبانية، إلى توصل إشبيلية بعرض من ويست هام من أجل تسريح النصيري، والذي تجاوز 30 مليون أورو، لكن مسؤولي الفريق الأندلسي رفضوه.

ويلعب النصيري مع إشبيلية منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، وسبق له اللعب لليغانيس ومالاغينيو الإسبانيين.