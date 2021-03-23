عزام يقود السويق إلى نهائي الكأس

قاد الإطار الوطني مراد عزام السويق العماني إلى وصافة بطل كأس سلطان عمان، بعد انهزامه في النهائي أمام ظفار.

ويحتل السويق الرتبة الخامسة في الدوري العماني بفارق خمس نقاط عن المتصدر السيب. وتعاقد عزام، البالغ من العمر 35 سنة، والحاصل على دبلوم تدريب من درجة “باء”، مع السويق، مساعدا في البداية، للمدرب العراقي حكيم شاكر بعقد يمتد لموسمين.

وسبق لعزام الذي ولج عالم التدريب في سن مبكرة، شغل منصب مساعد بمجموعة من الفرق الخليجية والعربية أهمها رأس الخيمة الإماراتي والشباب العربي والعروبة والذيذ بالإمارات، وجولدي المصري وحراء السعودي.

ولعب عزام للوداد الفاسي والجزيرة الليبي والامواج القطري والتضامن الكويتي وهلال الناظور.

خالد المعمري (فاس)