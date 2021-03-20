ذئاب منفردة تخترق حواجز كورونا

تحذيرات من هجمات إرهابية في رمضان تخطط لتنفيذها بقايا “داعش” متسللة عبر تركيا

حذرت تقارير صادرة عن المعهد الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمعهد الأمريكي لدراسة الحروب، من شبح هجمات إرهابية تهدد بلدانا أوربية وبعض بلدان البحر الأبيض المتوسط، منبهة إلى خطورة عودة “طرق البلقان” إلى النشاط، مع احتمالات تنقل مقاتلين في مجموعات “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” عبر بلغاريا وصربيا ومقدونيا واليونان في اتجاه غرب أوربا وليبيا.

وكشفت التقارير المذكورة أن الجماعات الإرهابية بدأت خلال الأشهر الأخيرة من الجائحة تنهج تكتيك “التوقيت العملياتي”، استعدادا لعمليات وشيكة، في إشارة إلى إمكانية شنها في رمضان، وأن دولا أوربية توجد على رأس لوائح المواقع المستهدفة.

وأوضح الشرقاوي الروداني، الخبير في الشؤون الإستراتيجية أن معطيات كشف عنها المعهدان الأمريكيان المذكوران، تؤكد أن “داعش” دخل مرحلة تمدد في مجموعة من الدول، وأن هناك ما بين 450 و500 إرهابي تمكنوا من دخول التراب الألماني، وما بين 295 و300 تسللوا إلى النمسا، بالإضافة إلى العشرات ما زالوا في بلغاريا وصربيا ومقدونيا، وآخرين وصلوا إلى الدنمارك.

وأكد الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية في برنامج حواري لقناة الغد التونسية، استضاف كذلك توم واريك، المسؤول السابق بوزارة الأمن الوطني الأمريكية، وكايل أورتون، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الإرهابيين القادمين من الشرق الأوربي عبر تركيا يسلكون، بالإضافة إلى طريق الهجرة السرية، مسار الرحلات الجوية باستعمال أوراق هوية مزورة دخلوا بها إلى دول الشرق الأوربي ومنها إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا. وتداول المشاركون في البرنامج المذكور أسباب رفض الحكومات الغربية فكرة عودة مقاتلي “داعش” أو حتى تسلم المقبوض عليهم ومحاكمتهم، وتطالب بأن يبقوا ويحاكموا في البلاد التي اعتقلوا داخل حدودها، كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا وتونس.

ومن جهتها رفعت بريطانيا مستوى الحذر من التهديد الإرهابي إلى “خطير”، وهو ثاني أعلى مستوى، بعد هجمات النمسا وفرنسا، ويعني مستوى التهديد الخطير بأن وقوع هجوم أصبح يعتبر مرجحا للغاية. وصدر القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” بناء على تحريات أجريت بخصوص عملية إطلاق النار في فيينا نونبر الماضي.

واتخذ القرار بإيعاز من مركز تحليل الإرهاب المشترك التابع للحكومة البريطانية، بعد تقييم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالإرهاب الدولي، داخل البلاد وخارجها، وتحديد مستوياته، إذ قال مساعد المفوض “نيل باسو”، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، إنه بالرغم من عدم وجود رابط استخباراتي بين الهجمات في أوروبا والمملكة المتحدة، فإن شرطة مكافحة الإرهاب “ستقدم بالتأكيد أي مساعدة تستطيع تقديمها”.

ونصحت الداخلية البريطانية مواطنيها بتوخي الحذر ومسجلة بدء تكثيف انتشار الشرطة في بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة، مشددة على الحاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، للتواصل من أجل محاصرة أولئك الذين يسعون لزرع الفتنة والكراهية.

ياسين قُطيب