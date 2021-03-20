استديوهات ورزازات تفتح أبوابها للأجانب

المركز السينمائي يوقع شراكة مع السياحة للترويج لأماكن التصوير

أعلن المركز السينمائي المغربي عن توقيع اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل الترويج للمغرب وجهة للتصوير لدى منتجي الأعمال السينمائية الدولية، بهدف الخروج من الأزمة والتعريف بالتراث الثقافي للواحات والقصور والقصبات، وإبراز المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها ورزازات.

وحسب الاتفاقية، فإن الطرفين يرغبان في تطوير أوجه التعاون بينهما، من أجل تعزيز جاذبية الوجهة واستقطاب المزيد من الإنتاجات المصورة بالمغرب، علما أن المغرب يستضيف منذ 1919 تصوير الأفلام الأجنبية التي تساهم بقوة في الترويج له على الصعيد الدولي، ما ساهم في دعم الأنشطة المحلية في قطاعات السينما والفندقة والمطاعم وكراء السيارات والصناعة التقليدية والطيران، سيما أن المركز السينمائي يدعم الانتاجات الأجنبية من خلال الحوافز المالية بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون بين قطاعي السياحة والإنتاج السينمائي، من أجل تطوير إستراتيجيات تسويق جديدة وتعزيز جاذبية الوجهة لاستقطاب المزيد من الإنتاجات الأجنبية في المغرب. وسيمكن التطوير المشترك لعرض “المغرب، التصوير والدعم” من جهة التعريف بالوجهة المغربية والمزايا التي تقدمها من حيث البنية التحتية والحوافز المالية والتسهيلات الإدارية، ومن جهة أخرى الاستفادة من خبرة المكتب الوطني للسياحة بدمج هذا العرض في برامجه الترويجية لدى الجمهور المستهدف، سيما من خلال المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية، التي تهدف إلى الترويج للبلدان مواقع تصوير متميزة.

كما تنص هذه الشراكة على إحداث منصة رقمية تسلط الضوء على نقاط القوة في المغرب، باعتباره وجهة لتصوير الإنتاجات السينمائية والسمعية البصرية، وتسمح أيضا بإخبار وإشعار وتوجيه الشركات المستهدفة بتوفير كل المعلومات اللازمة من أجل تقديم طلباتها.

يذكر أن ورزازات المعروفة بــ “هوليوود العرب” تطمح إلى استرجاع مكانتها، بعد جائحة كورونا، بالاستفادة من مؤهلاتها في مجال السينما لإنعاش السياحة بالمنطقة، إذ كانت المدينة من ضمن الأماكن التي عرفت أولى التجارب السينمائية، وتتميز بمجموعة من الاستوديوهات الضخمة التي صورت بها العديد من الأفلام العالمية، وهي مبنية على مساحات كبيرة بمدخل المدينة ومفتوحة على فضاء شاسع يشمل مناظر جبلية.

خالد العطاوي