المغرب والأمم المتحدة… توقيع برنامج عمل للشباب

جرى اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على برنامج عمل سنوي في مجال الشباب بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومنظومة الأمم المتحدة ممثلة بأربع من وكالاتها المتخصصة في الشباب.

وبموجب هذا الاتفاق، الأول من نوعه في مجال الشباب بالمغرب ، ستقدم منظومة الأمم المتحدة الدعم التقني والمالي للوزارة، وخاصة من أجل بلورة العرض الجديد لمؤسسات دور الشباب وتجديد إطار الحكامة والتنشيط الخاص بهذه المؤسسات، وأجرأة السياسة الوطنية المندمجة للشباب، وإحداث نظام وطني لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالشباب، وإطلاق مبادرات جهوية ومحلية في مجال المقاولة الاجتماعية والابتكار لفائدة الشباب.

وسيتم ترجمة برنامج العمل الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا وممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) بالمغرب جيوفانا باربيريس والممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتين ثرير والمدير بالنيابة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بمنطقة المغرب العربي ألكسندر شيشيك، عبر مبادرات محددة لكل جانب من خلال تدخلات خاصة تتمحور حول نتائج يستفيد منها ، بشكل مباشر ، المراهقون والشباب والجمعيات العاملة في مختلف رافعات المبادرات ذات الصلة بالشباب.

(و م ع)