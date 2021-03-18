توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الخميس)، تشكل خلايا ستعطي قطرات مطرية أو بعض الزخات بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية، والسايس، وولماس والريف.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة ستعطي بعض القطرات أو الأمطار المتفرقة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والمنطقة الشرقية والريف، وكذا مرور سحب منخفضة كثيفة بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى مرفوقة بضباب أو أحيانا ببعض القطرات الخفيفة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالبوغاز والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بالأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 15 و20 درجة بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والوسط، وما بين 20 و26 درجة بالسهول الأطلسية والسهول غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.