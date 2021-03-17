ذبح قاصر بسبب درهم

استنفار وسط الأجهزة الأمنية بسلا وسقوط المتهم بعد خمس ساعات من فراره

اهتز حي «الدار الحمراء»، التابع لنفوذ الدائرة الأمنية السابعة بحي الرحمة بسلا، الخميس الماضي، على فاجعة ذبح مراهق يبلغ من العمر 17 سنة. ونجحت عناصر من الفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بمنطقتي بطانة تابريكت وسلا المدينة، في الإطاحة بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 19 سنة.

وأوضحت مصادر عليمة أن الهالك والجاني كانا صديقين ويعيشان على جمع المتلاشيات، والاتجار فيها، واندلعت بينهما مناوشات عنيفة بسبب خلاف حول درهم واحد، فأسقط المتهم غريمه على الأرض، وذبحه ببقايا مصباح كبير، متسببا له في نزيف دموي حاد توفي إثره، قبل وصوله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمدينة.

وأعلنت حالة استنفار أمني قصوى وسط عناصر الدائرة الأمنية بحي الرحمة، ومصالح أمن المنطقة الأمنية الرابعة. وبعد خمس ساعات، سقط المشتبه فيه في قبضة عناصر الفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية، بعدما كثفت مجهوداتها بالتنسيق مع مخبرين وحراس ليليين، وضبطتهم تحصنا بمنزل أسرته بـ «الدار الحمراء»، بعد أن توارى عن الأنظار،مباشرة بعد ارتكابه الفعل الجرمي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، أقر الموقوف، بعد إحالته على الشرطة القضائية بحي»الغرابلية»، أن خلافا وقع له مع الضحية بسبب درهم، تسبب في مواجهات عنيفة بينهما، فاستل المصباح المكسور وذبحه بواسطته، متسببا له في جروح غائرة.

وسيحال الموقوف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت الماضي، في حال استكمال الأبحاث التمهيدية معه، قصد استنطاقه في جريمة القتل العمد وإحالته على قاضي التحقيق من أجل مواصلة البحث معه تفصيليا، بسبب الفعل الجرمي المرتكب، واستبعد مصدر «الصباح» أن تأمر النيابة العامة بإعادة تمثيل الجريمة، بعدما اعترف القاتل تلقائيا بالاتهامات المنسوبة إليه.

وأثارت الواقعة صدمة في نفوس جيران الهالك، الذي يتحدر من منطقة «العيايدة»، وكان يتجه لأحياء»الرحمة» و»الدار الحمراء» والفروكي، قصد جمع المتلاشيات، وبيعها. وحدثت الواقعة بعد الجريمة الشنيعة التي هزت حي الرحمة قبل شهر، بعد ذبح مجهولين ستة أفراد من أسرة واحدة. ومازالت النازلة تحير المحققين من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، بسبب عدم ترك منفذي الجريمة أدلة، بعدما أضرموا النار في أجساد ضحاياهم.

عبد الحليم لعريبي