حجز مخدرات بسوق السبت

أوقفت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بسوق السبت أولاد النمة، الأربعاء الماضي، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، بعد أن نصبت له كمينا وضع حدا لفراره.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بأحد الحقول الفلاحية بالجماعة القروية أولاد ناصر ضواحي سوق السبت أولاد النمة، بعد محاصرته من كل الجهات، قبل أن يتم شل حركته وإخضاعه لتفتيش وقائي، وفق ما تنص عليه الإجراءات الاحترازية عند إيقاف المشتبه فيه.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت معدة للبيع إلى مروجبن، وحجز 81 كيلوغراما من مخدر الكيف سنابل، و34 كيلوغراما من التبغ المهرب.

كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة الموقوف، بالإضافة إلى حجز هاتفين محمولين ودراجة نارية كان المشتبه فيه يستعملها لترويج المخدرات، التي يوصلها إلى زبنائه بعد الاتصال به وتحديد موقعه.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

سعيد فالق (بني ملال)