الحبس لحدثين قتلا جارهما

برأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، أبا أربعينيا من جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد. وأدانت ابنيه الحدثين، بالحبس النافذ 8 سنوات لكل واحد منهما، لأجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

وقضت برفض الدعوى المدنية التابعة، في مواجهة الأب وأداء ابنيه الحدثين المودعين بجناح الأحداث بسجن بوركايز، تضامنا بواسطة وليهما القانوني، لفائدة زوجة الهالك ونيابة عن ابنها القاصر، 40 ألف درهم لكل واحد منهما، وهو التعويض المحكوم به أيضا لفائدة كل واحد من قريبيها، وإعفاء المطالبين من بقية الصائر.

وناقشت المحكمة ملف الحدثين في جلسة سرية، عكس الملف الجنائي المتابع فيه والدهما، المناقش في خامس جلسة منذ إدراجه أمام الغرفة، قبل شهرين بعد إحالة المتهمين الثلاثة على الغرفة بأمر قضائي بعدما أوقفوا تباعا بعد وفاة الهالك لإصابته بجروح خطيرة في بطنه، في نزاع بسبب سوء الجوار بينه والمتهمين.

ح . أ (فاس)