إيقاف متهمين بتهجير البشر بالناظور

داهمت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سلوان بإقليم الناظور، الأربعاء الماضي، ضيعة فلاحية تقع بجماعة بوعرك، تتخذها شبكة تنشط في تهجير البشر ورشة سرية لصناعة الزوارق المطاطية. وحسب المصدر نفسه، فقد أسفرت هذه العملية عن إيقاف شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية والاتجار بالبشر، كما حجزت عددا من المعدات والوسائل المستعملة في صناعة الزوارق المطاطية.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد امتدادات الشبكة والجهات التي تتعامل معها والأنشطة الإجرامية التي قامت بها خلال هذه الفترة. وتعتبر جماعة بوعرك، واحدة من النقط التي وضعتها المصالح الأمنية تحت المراقبة، لتحولها في الآونة الأخيرة إلى مجموعة من النقاط التي تتجمع بها شبكات تهجير البشر، حيث تستغل الفراغ الأمني بالمنطقة لفتح أوراش سرية لصناعة الزوارق المطاطية.

جمال الفكيكي ( الحسيمة )