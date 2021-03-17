مداهمة مقهى “شيشة” بمكناس

داهمت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة بمكناس، بتنسيق مع السلطات الأمنية، الأربعاء الماضي، مقهى لـ”الشيشة”، كانت تنشط بشكل سري، وضبط بها عدد من روادها في حالة تلبس، معظمهم من الشباب من الجنسين، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر”الصباح”، أن عملية المداهمة، التي نفذها قائد الملحقة المذكورة مدعوما بعناصر أمنية وقوات مساعدة وأعوان سلطة، أسفرت عن حجز 8 قنينات لتقديم النرجيلة وكميات مهمة من المعسل والفحم، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المستعملة في مزاولة هذا النشاط المحظور، بالإضافة إلى إيقاف عشرة أشخاص من مختلف الأعمار، ضمنهم 4 فتيات. وأوضحت المصادر أن المقهى أغلق بأمر من النيابة العامة المختصة، فضلا عن إعداد محاضر قانونية في حق مسير المقهى والموقوفين من الزبناء بعدم وضع الكمامة وعدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار “كوفيد- 19”.

حميد بن التهامي(مكناس)