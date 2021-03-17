البـراءة لمستشاريـن بتــازة

ثبتت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية تازة، أخيرا، الحكم الابتدائي ببراءة جمعوي ومستشارين بجماعة آيت سغروشن بدائرة تاهلة، أعضاء تنسيقية محلية، من تهم السب والقذف المتابعين بها، بناء على شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة، في مواجهتهم، رئيس الجماعة ونائبه المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.

واقتنعت المحكمة بأن التهمتين غير ثابتتين في حق المتهمين الثلاثة وأن البيان الصادر عن التنسيقية التي يمثلونها، لا يحمل أي عبارات قذف أو سب، بعدما طالبوا وزيري الداخلية والعدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل للتحقيق في 19 ملف فساد تخص تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية.

وأصدرت التنسيقية قبل 4 سنوات، بيانا طالبت فيه الوزارتين ومجلس الحسابات بإيفاد لجن تفتيش لزيارة المصالح الإدارية للجماعة وافتحاص ماليتها والتدقيق في اختلالات، همت مشاريع صرفت فيها أموال مهمة دون أن تقدم خدمات للمواطن ومنها سقايات، والتحقيق في عدم حماية ممتلكات الجماعة وتدقيق مصاريفها.

حميد الأبيض (فاس)