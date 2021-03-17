ست سنوات لمتهم بالسطو على عقار

كان ضمن أفراد شبكة استولت على عقار أجنبي وظل مختفيا عن الأنظار لمدة طويلة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة أحد المتورطين في السطو على العقارات بالصويرة، والذي ظل مختفيا عن الأنظار مدة طويلة، إذ تمت مؤاخذاته من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وفقا للفصول 129 و354 و356 من القانون الجنائي، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.

ويستفاد من محضري المصلحة القضائية لدرك الصويرة بتاريخ 10/02/2020 و14/07/2020، أنه تم إلقاء القبض على المتهم «م.ج» المزداد سنة 1966 والقاطن ببني ملال، والذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطه في قضية تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق رسمية والاستيلاء على عقار شخص أجنبي، والذي ورد اسمه على أنه صاحب العقار المسمى «نونوش2» حسب ما جاء بالشهادة العدلية والذي قام من خلالها بتوكيل المسمى «ب.خ» حسب الوكالة الرسمية المنجزة من قبل الموثق المعتمد ببني ملال «ط.س» بتاريخ 12/01/2016.

وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، صرح أنه خلال 2016 اتصل به المسمى (بو.خ) وأخبره أنه يتوفر على بقعة أرضية بمنطقة سميمو مساحتها 450 مترا مربعا، وهي في ملكية أشخاص يعرفهم جيدا ويحتاجون لمن يساعدهم في بيعها لأن هذا الملك ليس له وريث شرعي، وأنهما سيجنيان 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، وطلب منه توكيلا رسميا على أنه الوريث الشرعي لهذا الملك، وطلب منه بطاقته الوطنية ثم أرسل له (بو.خ) مجموعة وثائق تتجلى في شهادة وفاة المسمى (ع.تش) المالك الأصلي للبقعة موضوع التزوير وشهادة وفاة المسمى (ح.تش) الوريث الشرعي للبقعة موضوع تزوير شهادة إراثة عدلية، دوّن فيها اسم المتهم وريثا جديدا، فقام بعد ذلك بتوكيل المسمى (بو.خ) للتصرف في العقار بعدما أنجز له وكالة رسمية بمكتب موثق ببني ملال بتاريخ 12/01/2016، مؤكدا أنه لا يعرف الأشخاص المذكورين بالإراثة.

وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، إذ تم استنطاق المتهم، الذي أكد تصريحاته التمهيدية، مضيفا أنه لا يعرف أيا من الشهود، وليست له أي صلة بعائلة (تا)، مضيفا أنه تلقى مبلغ 60 ألف درهم، من المسمى «الع.أ» الذي اشترى العقار، ولم يكمل له باقي المبلغ المتفق عليه، وأن الأخير عاد وطالبه بإرجاع المبلغ بعد انكشاف خيوط هذه الفضيحة فأعاد له 30 ألف درهم فقط.

واعتبر قاضي التحقيق، من خلال أمر الإحالة الصادر عنه، أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته خلال سائر المراحل من البحث التمهيدي أو أمام النيابة العامة أو غرفة التحقيق، مما يتعين معه التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، لتتم إحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قضت بإدانته.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية، قبل حوالي سنة، بإدانة أفراد هذه الشبكة ووزعت عليهم 15 سنة سجنا نافذا، في حين صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق «الع.أ» مقتني العقار بحكم وفاته.

محمد العوال (آسفي)