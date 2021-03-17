ثماني سنوات لمغتصب طفل معاق

“البيدوفيل” استغل حالة التشرد للضحية والنيابة العامة تابعته بالاتجار في البشر

ثماني سنوات هو الحكم الذي أصدرته محكمة غرفة الجنايات باستئنافية ورزازات، الخميس الماضي، في حق مغتصب طفل معاق، بعد أن تمت متابعته من أجل جناية الاتجار بالبشر ضد طفل دون الثامنة عشرة يعاني وضعية صعبة، وجناية هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف، كما قضت هيأة الحكم بتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.

واقعة الاغتصاب تعود إلى يناير الماضي، عندما ضبط المتهم في حالة تلبس بالاعتداء على الضحية، بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الدرك الملكي تكشف اصطحاب المتهم لمتشرد قاصر يعاني إعاقة إلى داخل محله ليلا لهتك عرضه، وهي الممارسات التي أثارت شك عدد من سكان المنطقة في نوع العلاقة التي يمكن أن تربط بين خمسيني وقاصر متشرد، الأمر الذي جعلهم يترصدون تحركاتهما إلى أن تأكدت شكوكهم وقرروا إبلاغ مصالح الدرك الملكي بعنوان المشتبه فيه ليتم إيقافه في حالة تلبس بممارسة الجنس على الضحية.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن المتهم البالغ 52 سنة، حول محله التجاري إلى فضاء لممارسة شذوذه الجنسي على الضحية، كما أظهرت الأبحاث أن الضحية البالغ من العمر 16 سنة، يعيش حياة التشرد وهو ما شجع الجاني على استغلاله جنسيا، إذ كان يستدرجه إلى مسرح الجريمة عن طريق منحه بعض الدريهمات والطعام، ثم يعتدي عليه جنسيا.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها، وتحديد ما إن كان للموقوف ضحايا آخرون قبل افتضاح جريمته، خاصة أنه يمتلك قاعة للألعاب يتوافد عليها أطفال ويمكن أن يكونوا صيدا سهلا للجاني، فيما تم عرض الضحية على طبيب مختص أكد تعرضه للاغتصاب، ليتقرر وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية ورزازات، من أجل تعميق البحث معه لمعرفة حيثيات وتفاصيل جريمته، التي ذهب ضحيتها قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحيل على الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات الذي قرر متابعته بجناية الاتجار بالبشر ضد طفل دون الثامنة عشرة يعاني وضعية صعبة.

كريمة مصلي