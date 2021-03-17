باطما تغادر السجن

غادرت ابتسام باطما، شقيقة المغنية دنيا، أول أمس (السبت)، أسوار السجن المحلي الوداية بمراكش، بعد انتهاء فترة محكوميتها، على خلفية قضية حسابات التشهير والابتزاز في ملف «حمزة مون بيبي».

ووجدت ابتسام في انتظارها أمام باب السجن، بعض أفرادها أسرتها، قبل أن تجلس في المقعد الخلفي لسيارة الأسرة التي انطلقت بسرعة، لتفادي عدسات المصورين الذين كانوا ينتظرون توثيق لحظة خروجها.

وسبق للغرفة الجنحية التأديبية، أن قضت في29 يوليوز الماضي، بإدانة ابتسام باطما بسنة حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، في وقت لاحق، والتصريح بأدائها تعويضا قدره أربعون ألف درهم، للمطالبة بالحق المدني «س. ش»، تضامنا مع شقيقتها دنيا، ورفع تعويض المطالبة بالحق المدني «س.ب» إلى أربعين ألف درهم، في مواجهة المتهمتين دنيا وابتسام تضامنا بينهما، وتحميل المحكوم عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

عادل بلقاضي (مراكش)