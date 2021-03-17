كلب يرعى أرانب “يتيمة”

أظهر مقطع فيديو رعاية كلب لمجموعة من الأرانب المولودة حديثا، وذلك بعد فقدانها لوالدتها.

واكتشف الكلب الأرانب بينما كان موجودا في الحقل المجاور للمزرعة التي يقيم فيها، حيث كانت هناك حيوانات أخرى تحاول افتراسها كالصقور التي تحوم في المكان.

وأبعد الكلب تلك الحيوانات، وقام بحمل الأرانب، حيث صورته الكاميرا وهو يلعقها بلطف.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطــانية عــــن صاحبــة الكلــب “أوتيس”، جينــا لايغــل، من تورينغتون بمانهاتن، قولهــا: “نعيــش فــي مزرعــة، الأمــر الــذي يعــرّض الأرانب الصغيرة لخطــر الافتــراس من قبــل حيــوانات برية”.

حزام نادر يكشف “أسرار الولادة”

كشفت دراسة أجريت على “حزام ولادة” في إنجلترا، يعود إلى القرن الخامس عشر ويحمل أدلة بيولوجية داعمة، طقوسا مارستها النساء في ذلك الوقت بهدف حماية المرأة من الموت خلال وضعها الجنين، مما يشكّل شهادة نادرة عن طرق الولادة في العصور الوسطى.

وهذا الحزام عبارة عن قطعة من جلد خروف أصابها الاهتراء لكنها محفوظة بشكل جيد، نقشت عليها دعوات وصور من بينها صليب، يبدو أنه لُمِس مرارا، وفق هذه الدراسة التي نشرت في مجلة “سوساييتي أوبن ساينس” العلمية.

وبفضل تقنية دقيقة للتحليل الجزيئي الحيوي، تمكن فريق من الباحثين من اكتشاف آثار عسل وحليب وبيض وحبوب وكذلك سوائل مهبلية.

قطط تنقذ سكانا نائمين من النيران

حــذر مــواء عـــــدة قطـــــط سكــانـــا نائمين مــن حــريــق نشــب فـــــي منزل صغيـــر بحديقـــة فــي ميناء بريمرهـــــافــــن شمــالـــي ألمـــانيـــــا الأسبـــــوع الماضــي.

وقــال متحدث باســم فـــرق الإطفـــاء، إن القطط أصــدرت مـــواء بصــوت عـــالٍ لدرجــــة أن الأشخـــاص الثلاثـــــة الذيـــن كانـــــــوا نائمــين فـــي المنــزل استيقظوا.

وتمكنت جميع الحيوانات والبشر من الفرار إلى الخارج سالمين، قبل أن تسد النيران منطقة الخروج.

وحســب رجال الإطفاء، فقد اندلع الحريق في مدخل المبنى وامتد من هناك إلى السطح، ولم يعرف بعد سبب اندلاعه.