انطلاق النسخة السابعة للسباق التضامني رالي “الصحراوية”

أعطيت اليوم الأحد بالداخلة، الانطلاقة الرسمية للنسخة السابعة للسباق الرياضي التضامني النسوي لحاق “الصحراوية”.

ويعرف هذا التحدي النسوي الخالص الذي تنظمه جمعية “لاغون الداخلة لتطوير الرياضة والتنشيط الثقافي”، ومجموعة الداخلة اتيتيود، إلى غاية 20 مارس الجاري، مشاركة فرق من مختلف جهات المغرب، إضافة إلى القارتين الافريقية والأوربية.

وأكدت ليلى أوعشي رئيسة جمعية لاغون الداخلة، المشاركة في تنظيم لحاق “الصحراوية” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن نسخة هذه السنة تجرى في “ظروف خاصة جدا”، بالنظر لسياق وباء كوفيد-19، مضيفة أن هذا الحدث ينظم في احترام تام للاجراءات الصحية المفروضة.

وأضافت أوعشي أن هذه الدورة تعرف مشاركة 35 فريقا، قادمين من مختلف جهات المغرب، ومن بلدان افريقية وأوربية، مسجلة أن المشاركات سيكتشفن على مدار المنافسات روعة مدينة الداخلة من أجل دعم قضايا التضامن.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن لحاق الصحراوية الذي يساهم في اشعاع مدينة الداخلة الجميلة ويروم دعم الجمعيات التي تأتي لمساعدة النساء والأطفال، لاسيما “التضامن النسائي” و “الشريط الوردي”.

(و م ع)