البنزرتي يواصل إبعاد سكومة

أبعد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، أيوب سكومة، عن المجموعة التي سافرت لغينيا، لمواجهة حوريا كوناكري، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، غدا (الثلاثاء).

وأبعد البنزرتي سكومة، إلى جانب ميكاييل باباتوندي وسفيان كركاش ومنصف الشراشم وبدر كدارين، فيما ضمت اللائحة أغلب اللاعبين الأساسيين، بمن فيهم العائدان من الإصابة، أشرف داري وبديع أووك.

وتدرب الفريق الأحمر، أول أمس (السبت)، قبل السفر لغينيا على متن طائرة خاصة، إذ سيجري حصتين تدريبيتين بكوناكري، قبل مواجهة حوريا غدا (الثلاثاء).

ويبحث الوداد عن فوز يضمن له التأهل إلى ربع النهاية، للمرة السادسة تواليا، علما أنه فاز في مبارياته الثلاث الأولى.

من جهته، تدرب حوريا كوناكري في ملعب المباراة، ويحاول تدارك سوء نتائج مرحلة الذهاب، التي انهزم فيها أمام الوداد وتعادل أمام كايزر شيفز الجنوب إفريقي دون أهداف، فيما فاز في المباراة الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي.

العقيد درغام