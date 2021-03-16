زراعة الكيف … الخياري: في الحاجة لخارطة طريق

> ماذا تقصدون بخارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف؟

> المقصود أن نضع إطارا محددا للتحرك والعمل المشترك في هذا المجال. وبادر عدد من الجمعويين والحقوقيين وباحثون مدنيون وأعضاء المجتمع المدني، من المنتمين لمناطق زراعة الكيف التاريخية ومن المهتمين بالموضوع، بصفتهم الشخصية دون أي تمثيل، لأي تيار أو فئة، أو تنظيمات. وفي سياق تفاعلهم مع مقترح مشروع قانون تقنين الكيف الحالي، يعتبرون أن فكرة مقترح تقنين الكيف إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال.

> ما الهدف من هذه المبادرة، علما أنكم كنتم سباقين إلى فتح النقاش في هذا الموضوع؟

> هدفنا الأسمى، هو الإسهام في تطوير حل مشاكل المنطقة بما يقتضيه الأمر من جرأة في الطرح والمقاربة، إذ تداول مجموعة من المهتمين الدراسات والتقارير المنجزة إلى حد الآن ومشروع القانون المعروض على المصادقة في الأجهزة المعنية، وخلصنا إلى عدد من النقاط منها، أولا الترحيب الأولي بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى. كما نطالب برد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، ورفع الوصم والتمييز ومحو الصور النمطية وأحكام القيمة عن المزارعين وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي، مع إصدار عفو غير مشروط عن جميع مزارعي الكيف.

النقطة المهمة أيضا التي تداولنا فيها، هي تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في إقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي.

> لكن هذه المقترحات ينبغي أن تكون موضوع تداول بين السكان المعنيين؟

> هو ما أكدنا عليه بالضبط من خلال مطلب إشراك السكان المحليين في النقاشات المرافقة للقانون وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه. أكثر من ذلك، طالبنا بتأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد السكان عبر إحداث اقتصاد مواز يقدم تحفيزات ضريبية وقروضا وغيرها من الآليات.

إن هذه الخطوات تعتبر في نظرنا، صمام أمان لعدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات. كما أنه من الضروري الإشارة إلى أهمية فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف، وتأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والإرشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا.

مع الحرص على تأسيس فريق من المهتمين بموضوع الكيف، يرافق التفكير في القضايا والإشكاليات المرتبطة ببلاد الكيف ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية.

أجرى الحوار: ي.س

* منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف