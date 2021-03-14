دمياني يصدر “قليل من لا شيء”

صدر حديثا عن “مؤسسة مقاربات للنشر” المجموعة الشعرية الثانية للشاعر والصحافي عبد العالي دمياني، بعنوان “قليل من لا شيء”.

العمل الشعري الجديد الذي تتصدر غلافه لوحة للفنان التشكيلي الفلسطيني معتز المعمري، تألف من قصيدة استهلالية بعنوان “نقطة عبور” وقصيدة اختتامية موسومة بـ”رمز شعائري” وبينهما تنقسم المجموعة إلى عدة أقسام، يحمل القسم الأول عنوان «حامل الريشة يرجم العالم بصرخته» ويضم قصائد “الاسم المصلوب” و”حامل الريشة” و”وشم” و”صرخة العابر”و”الصخرة” و”كتمان النبع” ثم “حذاء”.

القسم الثاني من مجموعة “قليل من لا شيء” جاء بعنوان “لؤلؤة في فم الريح” ويشتمل على القصائد “بعيد ينادي” و”قربان” و”حطام” و”المنادى في الأرخبيل” و”صباح أعمى” و”عمى” ثم “سعلاة”. أما القسم الثالث من الديوان فجاء موسوما بـ”التروبادور الأخير يسيح في المدينة”، ويتألف بدوره من قصائد “لا تبح بسرك للريح” و”عصا الغريب” و”أسفل المدينة” و”التروبادور الأخير” و”سدرة الهباء” ثم “ساحة الأمم المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن للشاعر عبد العالي دمياني ديوانا شعريا بعنوان “للريح أسماء أخرى” صدر في 2013 عن بيت الشعر في المغرب.

ع . م