صبري يدعم المواهب

أعلن المطرب رامي صبري، مبادرة لدعم المواهب النسائية، في الغناء والعزف، مؤكدا أنه سيختار ثلاث مواهب للغناء معها في دويتو.

وأطلق صبري مبادرته الجديدة، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا كل من تجد لديها الموهبة في الغناء والعزف، تسجيل مقطع فيديو لأداء أغنيته الجديدة “عيونه لما قابلوني”، وسيقع الاختيار على أفضل ثلاث مواهب فنية.

وأشار رامي إلى أنه سيتعاون مع المواهب المختارة ويشاركهم تقديم أغنية “عيونه لما قابلوني”، على طريقة الديو.

مي عمر: زوجي وراء نجاح “لؤلؤ”

قالت النجمة مي عمر، إن نجاح مسلسل “لؤلؤ” حدث بتوفيق من الله، ورعاية زوجها محمد سامي لكل تفاصيل العمل، ونفت تماما أن تكون قصة المسلسل مقتبسة عن قصة حياة شيرين عبد الوهاب، كما أكدت أن ملابسها داخل المسلسل كانت من عوامل جذب المشاهدين، ولكن لا يصح القول إنها سبب نجاح المسلسل.

وأوضحت عمر أن أهم عنصر من عناصر نجاح مسلسل” لؤلؤ” الذي عرض، أخيرا، هو زوجها المخرج محمد سامي، مسترسلة ” بذل محمد سامي مجهودًا كبيرًا وكان المشرف على الإخراج والتأليف”، مذكرة بأن سامي وضع جغرافية فريق العمل الفني للسير عليها.