بركان يعرض 20 مليونا على بروس

المدرب البلجيكي استفسر مواطنه فاندربروك قبل تحديد موقفه

ربط مسؤولو نهضة بركان اتصالاتهم بالبلجيكي هوغو بروس، المدرب السابق للمنتخب الكامروني، من أجل تدريب الفريق، خلفا للمدرب المستقيل من منصبه طارق السكتيوي.

وعلمت «الصباح»، أن الفريق البركاني أجرى اتصالا بالمدرب البلجيكي، قصد استفساره عن رغبته في التعاقد معه، الشيء الذي دفعه إلى الاتصال بمواطنه سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، قصد مده بمعطيات عن البطولة المغربية، وإمكانيات الفريق البركاني، من لاعبين وبنيات تحتية.

وعرض مسؤولو نهضة بركان على المدرب البلجيكي 20 مليونا، مقابل إشرافه على تدريب الفريق، وينتظرون رده، في الوقت الذي ربطت تقارير عديدة باقتراب بركان من التعاقد مع امحمد فاخر.

وانفصل الفريق البركاني عن طارق السكتيوي السبت الماضي، بسبب النتائج السلبية الأخيرة في البطولة وكأس العرش.

صلاح الدين محسن