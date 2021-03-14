“فوسبوكراع” رافعة التنمية

المجمع الشريف يخصص 17 مليار درهم لإنشاء وحدات تثمين الفوسفاط

أصبحت شركة “فوسبوكراع” بالعيون،التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، رافعة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، بفضل المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 77 مليار درهم.

وتوجد على بعد 20 كيلومترا من العيون منطقة صناعية ضخمة على مساحة تتجاوز 36 هكتارا، بتم فيها تحويل الفوسفاط المستخرج من منجم بوكراع، البعيد عن العيون بحوالي 100 كيلومتر.

وخصص المجمع الشريف للفوسفاط غلافا استثماريا بقيمة تناهز 17 مليار درهم على مدى أربع سنوات، ويهم مشروعين أساسيين، يتعلق الأول بإنشاء وحدات، في إطار مشروع فوسبوكراع، من أجل تثمين الفوسفاط محليا ببوكراع، من خلال وحدات لإنتاج الأسمدة، ستساهم في تطوير الفلاحة بالمنطقة، كما ستعمل هذه الوحدات على إنتاج مواد أخرى، مثل الفلور والجبس. ويتمثل المشروع المهيكل الثاني، الذي تصل كلفته إلى ملياري درهم، في إنشاء حاضرة المعرفة والابتكار (تيكنوبول)، التي ستسهم في تكوين شباب المنطقة في المجالات التقنية.

ورغم أن احتياطي المنطقة لا يتجاوز 2 في المائة من الاحتياطي الوطني، فإن المجمع الشريف للفوسفاط يخصص نسبة كبيرة من استثماراته لتنمية المنطقة، إذ أن المنصة الصناعية التي تم إنشاؤها ستنعكس إيجابا على اقتصاد الجهة، بالنظر إلى أهمية الفوسفاط في التنمية الفلاحية، كما أن هذه المشاريع ستساهم في توفير مناصب شغل لشباب المنطقة. وتعد شركة فوسبوكراع أول مشغل بالمنطقة، إذ توفر 2200 منصب شغل، 75 في المائة منها يشغلها أبناء المنطقة. وكانت لهذه الاستثمارات انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي بالجهة، إذ انتقل رقم معاملاته من 418 مليون درهم، خلال 2010، إلى 641 مليون درهم مع متم السنة الماضية، وارتفع عدد أيام العمل المحدثة من 3695 يوم عمل، خلال 2010، إلى 4862 يوم عمل في نهاية 2020.

وبعد أن كان إنتاج الحبوب منعدما بالمنطقة ارتفع في 2020 إلى 800 طن، كما ارتفع إنتاج الزراعات الموسمية من 320 طنا إلى 520 ، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 62 في المائة.

وارتفع إنتاج لحوم البقر من 123 طنا، خلال 2010، إلى 208 أطنان في نهاية 2020، وارتفعت كميات لحوم الأغنام والماعز من 1356 طنا إلى 1672، كما ارتفع إنتاج الدواجن من 2275 طنا، إلى 5415، وانتقل إنتاج لحوم الإبل من 2100 طن إلى 2813، وارتفع إنتاج الحليب من 35 مليون لتر إلى 53 مليونا.

وينتظر أن تتحول المنطقة إلى حاضنة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بصناعة الفوسفاط، إذ يعمل المجمع الشريف للفوسفاط، من خلال مؤسسة فوسبوكراع على تشجيع روح المقاولة لدى شباب المنطقة، من أجل إقامة مشاريع مبتكرة، خاصة أن حاضرة المعرفة والابتكار “تيكنوبول”، التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ستساهم في التأطير العلمي للشباب وفق المعايير الدولية.

عبد الواحد كنفاوي