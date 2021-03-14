اعتقال متهم بقتل صهره بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أمس (الخميس)، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، شابا عمره 35 سنة، يلقب ب»ولد خديجة» بتهمة الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت، بعد تورطه في قتل زوج أخته بمنزلها بحي لابيطة بمقاطعة المرينيين، بسبب نزاعات عائلية.

وأوقف المتهم ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، من قبل أمن الدائرة 17 ببنسليمان، في منزل عائلته بعدما اختفى عن الأنظار ساعات بعد إجهازه على الضحية الأربعيني، بعدما وجه إليه ضربات بمدية أصابته بجرح غائر بعنقه، إذ توفي في الحين لتنتقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى الغساني. وكان الجاني رفقة أخته بمنزلها بلابيطة، وحضر نزاعها مع زوجها بسبب مطالبته له بتطليقها بعد أيام من عودتها من السعودية، حيث استقرت للعمل هناك منذ مدة، لكنه رفض ذلك قبل أن يتلاسنا ويتبادلا السب والشتم، ليحاول الزوج إيذاء زوجته وتعنيفها، ما لم يتقبله شقيقها.

حميد الأبيض (فاس)