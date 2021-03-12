توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الجمعة)، تكون بعض الكتل الضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة شمالية-شرقية بالجنوب ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 05- و درجتين (02) بالمرتفعات، وما بين 01- و 06 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالسايس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، فيما ستتراوح ما بين07 و 13 درجة بالواجهة المتوسطية، وسوس والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و 16 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 13و 19 درجة بالأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط، وما بين 22 و 27 درجة بكل من منطقة سوس وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج مساء اليوم بالقرب من الناظور ، وقليل الهيجان الى هائج ومحليا هادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان ما بين العرائش وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.