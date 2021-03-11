461 حادثة سير سنة 2020 بالنفوذ الترابي للأمن الجهوي بالرشيدية

بلغ العدد الإجمالي لحوادث السير المسجلة، خلال السنة الماضية بالنفوذ الترابي للأمن الجهوي بالرشيدية، 461 حادثة سير.

وأفادت بيانات للخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بالرشيدية، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أنه تم تسجيل هذه المعطيات على صعيد الأمن الجهوي بالرشيدية، الذي يشمل أيضا المنطقة الأمنية بميدلت، ومفوضيات الشرطة في كل من كلميمة وأرفود والريصاني والريش.

وأكد المصدر ذاته أن عدد حوادث السير المميتة بلغ سبعة، في حين وصل عدد حوادث السير بجروح بليغة إلى 44 حادثة، وبجروح خفيفة (338 حادثة) وبخسائر مادية (64 حادثة).

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير بلغ، خلال السنة الماضية، 469 شخصا، مع سبع وفيات وإصابة 46 شخصا بجروح بليغة و419 شخصا بجروح خفيفة.

وفيما يتعلق بمخالفات السير والجولان على صعيد الأمن الجهوي بالرشيدية، فقد وصل العدد الإجمالي للمخالفات المسجلة المرتبطة بالسير الطرقي، خلال السنة الماضية، 18 ألف و571 مخالفة، ضمنها 1388 مخالفة من الدرجة الأولى، و2405 مخالفة من الدرجة الثانية، و10 آلاف و263 مخالفة من الدرجة الثالثة، و14 مخالفة من الدرجة الرابعة.

ووصل عدد الرخص المحتفظ بها، خلال الفترة نفسها، 2828 رخصة، و14 ألف و70 غرامة تصالحية وجزافية، وتتوزع العربات المحجوزة بين 4 شاحنات، و598 سيارة، و1071 دراجة نارية.