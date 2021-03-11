بورصة الدار البيضاء…تراجع مازي يؤدي إلى انكماش في وتيرة التداولات

شهدت بورصة الدار البيضاء انكماشا في وتيرة تداولاتها، صباح اليوم (الخميس)، بسبب الأداء الضعيف لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي تراجع إلى 11.334,75 نقطة، بخسارته لـ 0,17% في المائة.

وبدوره، هبط “مروكو ستوك أنديس،(MSI20)، المؤشر الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,15% ، إلى 922,92 نقطة، في حين انخفض ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) بـ 0,17%، ليستقر في 9.223,78 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15 » تراجعا طفيفا بـ 0,05% إلى 10.422,43 نقطة، بينما تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.708,60 نقطة، بـ 0,11% نقطة.

وعلى المنحى ذاته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,58% في المائة إلى 852,23 نقطة.